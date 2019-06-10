小眼花廉蛤復育有成，將於7月1日開放採捕。（陳淑娥攝）

幼兒園小朋友戶外教學採捕小眼花廉蛤，體驗在地特色。（陳淑娥攝）

市議員吳敏濟等人當場品嘗好吃的小眼花廉蛤。（陳淑娥翻攝）

台中市府為復育高經濟水產小眼花廉蛤 (俗稱赤嘴仔、海瓜子)， 2017年擇定大甲松柏漁港南側為禁漁區，為期2年，5年來已放流貝苗750萬顆，禁捕區資源量已恢復，將於7月1日開放採捕，以增加當地漁民收入。

市議員吳敏濟邀集相關單位前往現場聽取復育成果簡報，海資所為展示復育有成，當場端出一盤剛炒好的小眼花廉蛤給大家品嘗，色香味俱全令人讚不絕口！現場更巧遇大甲幼兒園戶外教學，小朋友開心採捕小眼花簾蛤，園長雷養德說，這地方是最好的生態教育區。

海資所所長吳建威表示，吳敏濟議員於議會提案爭取後，農業局於2014年委託農委會水試所協助種苗培育，並於當年放流200萬顆，2015年放流100萬顆，2016年放流50萬顆，2017年放流200萬顆及去年放流200萬顆，合計750萬顆，今年預定放流增至400萬顆。

水試所海水繁養中心主任蔡信利指出，經最近研究調查，該禁漁區域小眼花廉蛤資源量增加4成，若能持續放流效果應會更好。

吳敏濟表示，復育既已成功，剛好禁採期至本月30日止，應於7月初開放給漁民採捕，以增加收入，吳建威當場允諾7月1日立即開放。他也建議於棲息地持續放流2至3年，直到以前的全盛時期產量為止，並希望市府將復育區規畫為生態旅遊區，每年辦理小眼花廉蛤觀光季活動，以達到生態教育、促進觀光及振興經濟3大目標。

(中時 )