吃太多雞蛋到底會不會造成膽固醇過高？過去曾有一名美國老翁，被研究員發現每日雞蛋攝取竟高達25顆，身體竟沒有任何心血管疾病、膽固醇等問題。有研究指出，事實上，每日吃蛋反而能讓出血性中風的發病風險降低25%。

根據《元氣網》報導，北京大學和英國牛津大學聯合進行的一項針對每日雞蛋攝入量與心腦血管發病相關性的研究，研究針對51萬的大陸人進行，結果發現，每天吃1個雞蛋的人，腦心血管發病率風險降低了11%，缺血性心臟病的風險降低 12%，而出血性腦中風發病風險更是降低了25%。

曾有一名美國老翁，被科羅拉多大學的研究員發現每日平均吃25顆蛋也沒任何心血管、膽固醇的問題，因為他身體本身能夠降低對膽固醇的吸收。

國健署新版的《每日飲食指南手冊》則指出，血液膽固醇過高、曾罹患動脈血管梗塞、肥胖、脂肪肝患者，建議每天的雞蛋蛋黃攝取量應少於1顆。

(中時電子報)