大手牽小手攻頂！台中市北區太平國小學童與台灣體育運動大學學生，日前攀登合歡山東峰步道，大家互相鼓勵加油打氣，團隊完成攻頂壯舉，也讓學生們學習團隊精神，最終成果、完全負責的態度，也培養危機處理能力。

太平國小指出，校方與台灣體育運動大學今年辦理探索體育活動，活動經歷第1階段要了解學生興趣及，及6種技能相關的體適能，做好身心體能的準備，第2階段錄取15位學生，攀登合歡山東峰步道，跨出挑戰百岳第1步。

合歡山東峰海拔3421公尺，是合歡群峰的第2高峰，在台灣百岳中排名第35名；國小學童在老師及台體大學生、登山嚮導教練帶領指導下，學童們走出舒適圈，挑戰大自然，沿途備感艱辛，成功攻頂時，小朋友開心搖旗吶喊。

太平國小校長余益興說，登山教練先讓學生行前教育，將合歡山地形、地貌詳細介紹，並將沿路狀況、可能碰到的危險和安全措施做說明，建立學生們「當責」態度，堅持到底。學童黃宇婕說，山勢很陡峭，但大家互相打氣、幫忙，終究會抵達目的地，能挑戰自我，鍛鍊體力與意志力，關懷生態環境，辛苦都值得。

(中時 )