陳鈺琪和鄒廷威上演虐戀。(圖／中天提供)

中天綜合台熱播的強檔古裝戲《香蜜沉沉燼如霜》，廣受觀眾喜愛，除了男女主角鄧倫、楊紫外，飾演魔界卞城公主鎏英的陳鈺琪也讓人眼睛一亮，鎏英在劇中為魔界第一女將，披上盔甲英氣十足，性格俠氣仗義、率性可愛，雖多是束起高馬尾的帥氣扮相，卻難掩她清秀甜美的臉蛋。這位年僅26歲的90後小花旦，被粉絲挖出讀書時期的清純照片，證實絕對是「0整容」的母胎美女，陳鈺琪近期更在新版《倚天屠龍記》中演出趙敏，被封為「最美趙敏」，人氣飆升的她也成為新一代女神，有「唐嫣接班人」稱號。

陳鈺琪過去較為人注意的角色，是演出《錦繡未央》中古靈精怪的九公主，但星路卻沒有因此順遂，曾度過一段辛苦的跑龍套日子，遲遲未能演到好作品，甚至工作16小時竟只拿到人民幣35元（約合新台幣160元）的酬勞，直到遇到了她演藝事業的伯樂唐嫣，陳鈺琪成為唐嫣工作室首位簽約藝人，才逐漸嶄露頭角。尤其演出《香蜜沉沉燼如霜》魔界公主鎏英後更是討論度破表，除了高顏值吸睛，陳鈺琪在劇中高質量的武打戲更是令粉絲驚豔。

外表看似瘦弱的陳鈺琪，在《香蜜沉沉燼如霜》中的武打戲幾乎全親自上陣，且招招到位的武打動作都是苦練而來，陳鈺琪笑說：「這部戲裡面我的武戲部分真的很多，因為我總是在『去找人打架的過程』中。」並透露為了能完美詮釋這個魔界第一女將軍的角色，陳鈺琪私下看了許多經典的武術片段，更去武術拳館進行訓練，才能有劇中如此專業精湛的演出，敬業的陳鈺琪不怕苦，更笑稱：「拍武戲對我來說，我覺得很爽、很興奮。」

除了武打戲，陳鈺琪在劇中的感情戲更是虐戀到不行，身為魔界公主的她卻愛上了天界奇鳶（鄒廷威飾），兩人的相戀陷入魔界與天界的爭鬥恩怨中，但也有不少甜蜜撒糖的畫面，陳鈺琪在劇中不走嬌羞路線，而是一名敢愛就愛的奇女子，不只大方倒追鄒廷威，還屢屢索吻、將對方撲倒在地，讓她忍不住說「拍起來實在有點不好意思。」想看更多新生代女神陳鈺琪的精采演出，每週一至週五晚間7時請鎖定中天綜合台《香蜜沉沉燼如霜》。

(中時電子報)