法務部推動一二審檢察官人事調整方案，有4名二審檢察官自願回任一審，「劍青檢改」今聲明強調4人回任一審，有帶動改革效果，建議法務部長蔡清祥確立一審派任檢察長制度，並逐年調高比例，鼓勵檢察人事活化及檢察長年輕化，且二審將經驗帶回一審，可堅實第一審辦案能力。

劍青檢改聲明如下：

1.檢察機關一二審輪調歷練制度，是2017年司改國是會議決議，今年二審檢察官有4人自願回任，加上去年回任1人，累計已有5人，劍青檢改熱烈支持。

2.為鼓勵更多二審檢察官回任一審，建請法務部長自今年起確立一審派任檢察長制度，逐年調高一審派任比例，並進行法制化作業，以鼓勵人事活化及檢察長年輕化。

3.唯有完善穩定的制度，才能確保一二審輪調歷練制度之長久。一審辦案乃檢察機關之核心，二審將經驗帶回一審，可堅實第一審，提升案件的正確與效率，造福當事人。

劍青檢改期待法務部盡快成立「檢察人事改革委員會」，完善周詳一二審輪調歷練方案及配套，打造優秀二審檢察官都願回任一審之檢方新文化。

(中時 )