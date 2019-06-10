嘉義市自由路一處民宅昨日下午發生一起命案，一名鄭姓男子闖入黃姓男子位於嘉義市自由路住處，並持木棍「戳」黃男等在場多人挑釁，黃男等6人不滿，持繩索將鄭男反綁，持棒球棍毆打鄭，造成鄭頭部重創，雖後續幫忙叫救護車，鄭男送醫後仍不治身亡，警方偵訊後將黃男等6人依傷害致死罪嫌送辦。

據了解，30歲鄭姓男子有吸毒前科，過去曾涉及在嘉市開槍等刑案，昨天到自由路民宅尋仇，但黃男等人都說與鄭男不認識。

鄭男昨赤裸上身，進屋就嗆「你們都不挺我」、「我混山東媽祖的」，拿木棍見人就戳，眾人不滿無故受攻擊，才會將他反綁毆打。黃男供稱，他們持球棒毆打鄭男的腿部，鄭不慎跌坐在地後，頭部撞上地板，他們見鄭已無呼吸，趕緊叫救護車，但急救半小時仍宣告不治。警方今天上午將黃男等6嫌依傷害致死置嫌移送地檢署偵辦。

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(中時 )