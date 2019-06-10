新北市觀光局10日下午舉辦「幸福德拉楠」主題特色遊程記者會。（譚宇哲攝）

林慶台高歌展「莫那」魂 揪玩烏來泰雅文化

暑假將至，新北市烏來福山祕境「德拉楠」依山傍水、景致宜人，是放鬆心靈的好去處，新北市觀光局推出「泰雅溪遊森活趣」及「泰雅農獵森活趣」2大主題特色遊程，邀請民眾到烏來德拉楠四大聚落體驗體驗泰雅獵人生活文化和大自然之美。

新北市觀光局10日下午舉辦「幸福德拉楠」主題特色遊程記者會，曾主演電影《賽德克．巴萊》莫那魯道的福山教會牧師林慶台也到場行銷部落觀光，現場還即興引吭高歌一曲泰雅族古調，重現飾演莫那魯道時的歌聲渲染力，讓與會的觀光局長張其強、原民局長羅美菁及同樣出生烏來部落的市議員馬見等人鼓掌讚好。

張其強表示，今年推出「泰雅溪遊森活趣」及「泰雅農獵森活趣」2大主題遊程，邀請民眾在部落耆老的迎賓祈福下展開一日小旅行，分別深入德拉楠四大聚落，親近森林與溪流、體驗泰雅獵人生活文化，沿途還可聆聽部落導覽員幽默風趣故事分享、品嚐在地特色餐點。

觀光局表示，「幸福德拉楠」主題特色遊程將開放1300個名額，第一階段為6月11日上午8時起開放網路報名6至8月遊程，7月5日上午8時開放網路報名9至10月遊程，每人活動價為999元，每團共18個名額，相關資訊可上官網www.tranantour.com 查詢。

(中時 )