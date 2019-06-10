高雄市長韓國瑜曾表示若當選，要將國道6號從南投通到花蓮，這番話引發爭議，韓國瑜昨強調，是花蓮鄉親拜託他提出的，因為國道6號很重要，他們渴望打開對外交通，融入中部生活圈，也希望中央能幫助他們，所以才講出他們的心聲。對此，國民黨發言人洪孟楷提及，2015年蔡英文在參選總統時，也曾提出國道6號延伸花蓮吉安。「綠營現在數落韓國瑜越多，就代表打臉2015年的蔡英文」。

韓國瑜前日到花蓮提出改善交通政策，其中國道6號延伸到花蓮的政策被群起攻之，認為是天馬行空。對此，洪孟楷在臉書發文指出，在2017年在花蓮的當地報導指出，2015年蔡英文在參選總統時，也曾提出國道6號延伸花蓮吉安。他諷刺表示，綠營現在數落韓國瑜越多，就代表打臉2015年的蔡英文。

洪說從花蓮「東方報」的社長蔡永雄在2017年的評論可以看出，2015年蔡英文也曾提出過要要求交通部國道新興工程局評估規劃國道6號從南投霧社延伸到花蓮吉安，而同期也提出花東高速公路也要加快興建，而過去三年多的執政，請問蔡政府對於花蓮做了什麼？「看著2015年前往花蓮競選活動的蔡英文，大聲喊著『全力改善東部交通』，對照現在的一事無成，根本愧對東部人」。

「現在每酸一次國道6號延伸花蓮政策，就是打臉蔡英文一次！」洪孟楷說更重要是該「苦民所苦」，如果這是花東人的需求，任何人都該換位到東部人的想法，了解是否需要一條安全順暢回家的路，別用天龍國思維看台灣，了解每個地方的需求，才是關鍵。

(中時電子報)