光華高工全面打造「Google教室」，從下學期開始新生將全面使用Chromebook上課，與美國中學教育同步。(林欣儀攝)

看準AI產業未來趨勢，台中市光華高工7年前開始推動數位學習，嶄露成效，校方進一步打造「Google教室」，下學期開始，高一入學的10個班級新生將全面使用Chromebook、並連結至雲端教育平台，由老師「設計教室環境」，也讓學生擁有「能帶回家的教室」。

走進精心打造的「Google教室」，學生人人面前擺放一台Chromebook，只要進入雲端即可取得老師規畫的課程內容，並透過系統進行分組討論。國文老師郭蕙嵐說，以往學生上課使用平板、透過數位白板秀出教學資料，但可能講太快、學生跟不上，現在透過Chromebook可隨時掌握學生上課情況。

電子科教師黃芳瑩強調，有了Chromebook，上課前先將基礎知識放置在雲端，學生可自行預習，並於課程中進一步發展教學、提供更多動態教材，學生也能在線上討論並回饋。

校方表示，根據研究機構Futuresource的統計，去年使用Chromebook及其他Google裝置的美國中學多達59％，且全球有8000萬名教師與學生使用Google雲端教育平台，光華致力於數位科技教學，感到以往學生使用平板學習的情況受到限制，決定升級為Chromebook，並希望以行動載具Chromebook規畫學校為幸福校園、智慧教室。

電機科一年級學生李俊儀說，之前使用平板上課，感覺效能有落差、會局限學習，升格用Chromebook後，所有課程都放在雲端，讓書包變輕了。室內設計科學生林俞巧認為，使用Chromebook可讓老師掌握學生進度，且全班作業可以一起交、立即看到大家的作品，達到相互交流、多元及有效學習目的。

(中時 )