2019法國網球公開賽落幕，由於今年賽程受到天氣影響，加上沒有裝人工燈具可以在夜間進行比賽，導致許多場比賽延賽，法國網球協會表示，預計明年會先在四個大場地裝設燈具，2021年開始會安排夜間賽事。

法網官方宣布，2020年會在最大的中央球場菲利浦夏特里耶球場（Court Philippe Chatrier）、第二大球場蘇珊朗格蘭（Court Suzanne Lenglen）、第三大球場西蒙娜馬提厄（Simonne Mathieu）及第四號球場裝設照明燈具，另外，也會在可容納1萬5000名觀眾的中央球場增添活動屋頂。

不過就算裝設燈具，法國網球協會主席裘迪切利（Bernard Giudicelli）還是計劃2021年再安排夜間賽事，而且不希望像美國網球公開賽、澳洲網球公開賽一樣打到三更半夜，屆時法網引進夜間賽事後，中央球場只會安排一場夜賽，以及三場日間賽事，裘迪切利補充：「法網不會在午夜11點到凌晨2點之間比賽。」

(中時電子報)