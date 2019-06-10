香港遊行引發關注，主張「兩岸一家親」的台北市長柯文哲今被問到一國兩制的想法，他僅說「不需要對大陸惡言相向，一國兩制行不行，大家都曉得」北市議員王世堅今在市政總質詢送上「孫子兵法」，要柯文哲在兩岸政策上不要再當龜孫子。

王世堅表示，柯文哲在六都民調中倒數第二、全台到數第五，另在市政民調表現上，連韓國瑜都有57分，柯僅獲得48分，每天還想著選總統，今天還自豪表示根據內部民調，自己贏韓國瑜很多，痛批柯「到底哪來的信心！」

柯則反酸，他的民調很低，但不知為何民進黨中央一直將他放在民調對比，要王世堅回黨中央將他從民調中刪除。王世堅馬上反擊「怕你寂寞、幫你心理治療啦！」柯再說「我當過17年台大外科主任，心理非常健全！」兩人一來一往，火花四射。

王世堅不滿表示，柯文哲選前選後兩樣情，在社子島開發和大巨蛋案上態度匹變，在兩岸政策上，更是見人說人話、見鬼說鬼話，王狠酸「 柯最愛引用《孫子兵法》，但這不叫《孫子兵法》，這叫龜孫子兵法！」

王還送上《孫子兵法》，要求柯不要敵我不分，要引經據點時要先熟讀古書精神，最後由府會連絡人代為收下。

(中時 )