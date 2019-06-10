在非洲落地生根的台商朱金財，多年來已帶出4200志工守護辛巴威。（圖／慈濟基金會提供）

辛巴威慈濟志工關懷貧戶，風災後當地人民捐出家中的二手衣和鞋子等，託付慈濟人帶入重災區，由朱金財（中）代表收下。（圖／慈濟基金會提供）

台商朱金財30多歲從台灣移民非洲設廠，歷經當地政局動盪，仍不放棄行善，現在他64歲，已帶動4200多名非洲志工，2019年伊代風災重創辛巴威，與志工帶著物資挺進災區，放下大老闆身段拿起剃頭刀為患白癬、頭蝨的學生理髮，用壞了200多個剃頭工具，趣稱自己是最佳理髮師。

朱金財1989年移民南非設廠，1995年前往辛巴威，一開始經營順利，但因當地政局變化，店面被洗劫一空，他回顧這段表示，「留下的只有催淚彈的彈殼」，當時損失約3000多萬，保險公司要求走訴訟路線，2年多後獲得理賠金額，通貨膨脹後換算成新台幣只剩下幾千元，損失金額和實際理賠相差8000多倍。

家人得知後希望朱金財回台，但那時候40多歲在辛巴威打拚10年了，擔心小孩改變求學環境會適應不良，於是繼續留在辛巴威，2006年他得知在辛巴威能看到台灣的電視台包含公視、大愛電視節目，立刻安裝，看大愛電視時，看到慈濟志工的付出，讓他感動。

成為慈濟人的朱金財，為了多認識慈濟，經常搭機前往南非上培訓課程，目前是辛巴威的慈濟窗口，一步步帶著當地民眾成為志工，在辛巴威進行發放等慈善工作。

「台灣真的很有福報，打開水龍頭就有水，物資什麼都很足夠」朱金財說，2019年3月熱帶氣旋侵襲東非，辛巴威頓成重災區，現在持續在搶救，他會繼續在辛巴威投入慈善工作，幫助災區重建、修建學校。

(中時 )