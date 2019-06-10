危害大陸18省之農業害蟲秋行軍蟲（Fall armyworm），確認已入侵台灣。苗栗縣通霄鎮飛牛牧場日前有民眾發現疑似秋行軍蟲，通報苗栗縣農業處採樣，經農委會防檢局以分子技術進行基因定序，今（10）日下午確認與大陸秋行軍蟲基因相似度達100％。農委會防檢局傍晚將為此召開記者會加以說明。

秋行軍蟲原分布於美洲熱帶、亞熱帶地區，主要危害玉米、高粱、水稻等禾本科植物，寄主植物範圍包含76科、353種，2018年擴散到印度，並延中南半島入侵大陸，迄今已造成大陸18省區市、342萬畝面積農作物危害。

苗栗縣農業處日前接獲當地牧場通報，有民眾發現疑似秋行軍蟲幼蟲，隨即實地勘查採樣，送交防檢局鑑定，經防檢局進行基因定序，確認其為秋行軍蟲幼蟲。秋行軍蟲幼蟲頭部具有黃色倒Y狀紋路，背部各體節亦可見梯形分布的4個斑點等明顯特徵。

農委會防檢局植物防疫組組長陳宏伯表示，該牧場有面積約5分地青割玉米田，但因輪種，實際僅3分地有作物，確認遭秋行軍蟲入侵後，即當場將作物剷除進行掩埋處理，翻埋約1公尺深，即可確保秋行軍蟲不會進一步成長化蛹。

陳宏伯表示，秋行軍蟲幼蟲約可分一至六齡不同成長階段，此次發現者為四齡幼蟲，該牧場發現的大多是同齡幼蟲，研判是第一批入侵的蟲子，應是伴隨入夏西南氣流所引入。

他說，農委會在全台設置500處性費洛蒙誘集器誘捕偵查，但目前只有民眾通報這次發現有秋行軍蟲，周圍幾處誘集點均未發現，推測可能與該牧場沒有使用化學農藥防治有關，其他農田或許也有入侵，只是被農藥毒死。

(中時 )