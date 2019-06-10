台北市長柯文哲10日赴議會進行市政總質詢，議員王世堅指出，柯4年來請假74天，絕大多數都是私人行程，質疑柯去密會了誰？柯接著說：「我沒有去汽車旅館。」引來議場官員一陣大笑，王世堅則再痛批「我想你也不敢，你沒有膽識。」

王世堅表示，柯文哲就任市長4年半來4大皆空，要解決5大案、公宅、重大建設、公幼、取消敬老津貼幫年輕人全都落空，歷任市長每任期都交出一條捷運線通車，台北捷運萬大線原預計去年完工，結果從現在算還要7年。

他指出，柯P的徒眾們對外宣傳明年2020年北捷東環段要開工，但他細查所有資料，東環段到這2個月才確定路線、車站位置，預算都還沒送議會審查，現在還在可行性研究階段。

王世堅說，市民期盼很深的捷運汐止民生線被柯文哲說是盲腸，他抨擊柯市府花4年半才讓東環線展開可行性研究，又把先前研議超過6年的民生汐止線，在因為交不出任何成績被說成是盲腸不必做。

質詢告一段落，王世堅向柯P預告，柯4年來請假74天，絕大多數都是私人行程，他質疑柯去密會了誰？柯接著說：「我沒有去汽車旅館。」引來議場官員一陣大笑，王世堅則再痛批「我想你也不敢，你沒有膽識。」

(中時 )