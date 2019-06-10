中華醫事科技大學今天舉行第16、17屆董事長交接典禮，新任董事長鄭啟瑞專精台語字音字形研究，更長期擔任家扶中心認養人，濟弱扶幼，熱心社會公益；他致詞表示，面對少子化衝擊，學校校務發展如何永續，董事會如何做好校務發展後盾，是嚴峻考驗，大家要繼續發揮奮進不懈的精神。

交接典禮冠蓋雲集，台南市長黃偉哲、立委王定宇等各級民意代表及醫院院長、學校校長、工商團體均到場祝賀。在卓永崇董事監交下，新任董事長鄭啟瑞接下卸任卸任董事長徐國潤手中印信。

新任董事長鄭啟瑞，擔任南台南家扶中心認養人長達38年，並曾任家扶中心主任委員、26年扶幼委員。特別的是，鄭啟瑞董事長專精台語文字音字形研究，是教育部台語文支援教師，個人曾獲2009年全國語文競賽台語字音字形比賽社會組第一名，受聘參與訓練台南市大灣國小參加全國語文競賽囊括前6名、輔導台南市及高雄市學童參加全國語文競賽獲得多項佳績。

曾信超校長代表全體師生感謝徐國潤董事長任內辛勞及在董事會的支持下，華醫的校務發展和教學設備與資源大躍進，令人振奮的是在水利署支持下，斥資19億元的三爺溪防水工程已正式動工，校園水溝也做了疏通，工程完工後希望讓中華醫大永絕水患。

曾信超也讚揚新任董事長鄭啟瑞是他南一中與中原大學學長，熱心投入社會公益和弱勢濟助，未來必會把愛心澆灌在中華醫大土壤，讓學校在董事會愛的滋潤下，即使面對少子化的衝擊仍然屹立不搖。

(中時 )