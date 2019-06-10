陸打造第二艘自製航母003艦衛星照

繼衛星照曝光，證實解放軍正在打造第2艘自製003型航母後，中電科14所在為高考學子加油的宣傳海報中，又公開了一艘舷號為19的航母。由於解放軍第1艘航母「遼寧」艦的舷號為16，因此算來這應該是第4艘航母。

新浪軍事的分析指出，海報中的航母外型酷似美軍的尼米茲和福特級航母，放大圖片就可以看出，它的艦島很小，沒有大面積的煙囪，因此應該是核動力航母。此外，它安裝了3台彈射器和3個舷外升降機，比美國航母少一套。而從它和艦載機的比例來看，排水量可能比尼米茲和福特級航母略小，大概是7、8萬噸。

令人意外的是，從海報看來，這艘核動力航母搭載的還是殲-15艦載機。分析說，殲-15綜合性能雖然不錯，但它畢竟是一款非隱形3代機，面對美軍正在上艦的F-35C，甚至是F-35B，可說處於絕對劣勢。

目前解放軍正在研製第4代艦載機，但是由於先前FC-31 「鶻鷹」，也就是俗稱殲-31戰機的耽誤，耗去幾年寶貴的時間，據說已經趕不上新航母的進度。分析指出，正在上海建造的傳統動力電磁彈射航母服役後，可能要先用殲-15頂一段時間，然後再換裝4代艦載機。不過，4代艦載機研製得再慢，也不至於趕不上核動力航母的進度。而一般推測，不是核動力航母進度提前了，就是為了保密，海報上先用殲-15充數，代替4代艦載機。

中國電科14所的宣傳海報。（中國電科14所）

(中時電子報)