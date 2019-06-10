高雄市長韓國瑜喊出「高雄發大財」，讓小市民超有感，從選前到現在，韓國瑜造勢場合帶來爆量人潮，每每都讓周邊攤販獲利良多。根據行政院主計總處統計，2018年全國攤販平均每攤年營收達到175萬元，其中賣雞排等肉類最賺，數字曝光後嚇壞網友，大喊「現在改行來得及嗎？」

根據統計，在全國30萬的攤販中，主要以小吃、飲料最多，占一半以上，《moneybar》報導，賣生鮮肉類的攤販，一年營收近380萬，利潤超過85萬，換算成月薪，每月超過7萬，羨煞眾人。

除了生鮮肉類之外，其餘種類攤販平均每攤年利潤依序為：生鮮水果64萬2千元、成衣鞋類59萬元、生鮮蔬菜57萬元、小吃食品及飲料56萬5千、其他商品42萬9千元、服務類32萬7千元。

除了接掌家中生意，也有許多科技新貴是因為「渴望自由」才選擇自己擺攤，沒想到賺得更多，有超過9成的攤販都沒有轉行意願。雖然營收數據令人稱羨，不過生意有好有壞，營收起伏、工作時間跟作息，可能也不能像打卡上班族那麼故固定，想要穩定賺錢，還是得付出不少代價。

(中時電子報)