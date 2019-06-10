第三分局提前舉辦慶祝警察節活動，分局長陳武康（左）頒發警察獎章，表揚績優警察。（馮惠宜翻攝）

一年一度警察節即將到來，台中市警察局第三分局為感謝工作夥伴平日辛勞付出，除表揚80位績優楷模，也特別邀請師傅於現場製作「金華丁骨腿」等多達32種佳餚的澎派創意料理，以Buffet方式令人讓平日辛勞的員警們大快朵頤。

第三分局提前於10日上午在分局5樓禮堂舉辦慶祝警察節活動，邀請警友第三辦事處主任張燋虎、各級民意代表及地方仕紳一起共襄盛舉。首先由分局長陳武康頒發警察獎章，表揚健康派出所所長陳舜堯、勤工派出所副所長賴進忠等19位資深警察，另表揚10位各單位業務推展績優警察及21位為民服務、交通工作、刑事工作楷模，並頒發榮譽狀予30位績優民防、義警、義交及志工，肯定他們平日優異的表現與辛勞付出。

活動中也頒發感謝狀予警友會及南天宮、樂成宮、醒修宮、信義福德祠等宮廟，希望藉由表揚儀式，表達敬意與感謝，也期望他們能繼續支持警察兄弟們，當警察最堅強的後盾。

(中時 )