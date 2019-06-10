韓國瑜總統黨內初選參選人提出東部地區的3大交通建設，受到部分民眾質詢或網友酸言酸語，花蓮縣長徐榛蔚10日下午召開挺韓記者會，強調花蓮發展的困境就是出在聯外交通不便，政府應劍及履及，該做就要做！

韓國瑜日前在韓粉花蓮造勢大會提及，蘇花改二期工程應趕快完工；同時打通國道六號，讓台中花蓮變成一日生活圈；環島高速公路網也要早日新建完成；這3點一出口，花蓮鄉親紛紛鼓掌叫好，認為韓接地氣，道出花蓮人長久以來的心聲。但也有部分網友認為，國道六號埔里至花蓮段尚有地熱、斷層、岩爆、湧水等不確定因素，並不可行。

徐榛蔚指出，今年初到現在，蘇花公路掉了多少石頭？蘇花改一期工程做了，二期呢？蔡英文總統在選前到花蓮，告訴東部鄉親，東部的交通建設優先，但有哪一個交通建設優先呢？蘇花改二期有嗎？環島高速路網有嗎？花東快速道路有嗎？ 國道六號有嗎？完全沒有動靜，連「只聞樓梯響」都沒有！

韓國瑜提及東部3項交通建設時，有人訪問蔡英文總統，蔡總統說這3項交通建設在馬英九時代都已評估過了，徐榛蔚說：「既然在馬英九時代都已經評估過了，請問現在的總統，您評估過了嗎？如果您重視東部人的聲音，是不是要政策性支持東部交通呢？是不是實質上也應開始動作呢？」

徐榛蔚不滿地說，蔡英文3年來完全沒有動作，不該現在開始要競選總統就開始反擊，韓國瑜大破大立希望能為地方來做，相信東部鄉親會挺韓到底。一個有高度、有宏觀、有視野的國家領導人，該做的就是打開交通、培育人才、暢銷貨物，讓人民能安身立命。

她希望未來的總統候選人，在交通建設上應以故總統蔣經國在行政院長任內魄力為師，新建一號國道高速公路時獨排眾議，從基隆做到高雄，串起了基隆港與高雄港，讓西部各縣市產業都興旺起來，這也就是建國大綱裡所謂的「人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流。」

至於，國道六號在99年到102年，馬英九時代雖有評估過，蔡英文總統如傾聽地方聲音，就應再度評估，畢竟世界上許多工程不斷翻新、不斷進步，就算我們國家、交通部欠缺人才無法規畫，也可開國際標來做，她相信讓世界一流人才來做這條路，一定會打開台灣在世界上的能見度。

(中時 )