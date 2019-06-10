建築之旅近來很夯，在台灣花蓮就有日本建築大師隈研吾的貨櫃星巴克，用29個純白貨櫃，疊砌成4層樓高的倒金字塔型星巴克，成為熱門打卡拍照地！其實隈研吾作品很多，在日本高知線四國山地內的「檮原町」，這個森林小鎮就能看到建築大師的5大作品，有飯店、圖書館、藝廊，讓小鎮增添建築美學fu！

花蓮貨櫃星巴克是由日本知名建築師隈研吾操刀設計。

1987年隈研吾在日本高知縣的執行檮原座保存任務（位在檮原町內的全木造傳統劇場）初次造訪檮原町。隈研吾於數年後的受訪時表示，在檮原町感受到在地木共存的生活態度是啟發他後續專精於木造建築哲學的契機，甚至萌發了新國立競技場靈感，檮原町是重要的「木之恩人」。

雲之上飯店本館。（圖取自VISIT KOCHI JAPAN官網）

其中《雲之上飯店本館》於1994年完工。比鄰道路休息站檮原・太郎川公園，外觀以形似衝浪板的屋頂比擬雲朵，屋簷下則以半圓形池塘比擬檮原町山間梯田和藍天星空輝映的景象。雲之上飯點本館也獲得了GOOD DESING建築賞。

檮原町綜合廳舍。（圖取自VISIT KOCHI JAPAN官網）

《檮原町綜合廳舍》為隈研吾2006年在檮原町完成的第二作，乍看下不像是區公所的華麗外觀，完全使用町產杉木，屋頂導入太陽能發電板，館內還設置富有在地文化的茶堂迎接到來的旅人。

雲之上藝廊。（圖取自VISIT KOCHI JAPAN官網）

《雲之上藝廊》於2010年完工，連接雲之上飯店本館及雲之上溫泉，設計概念為融入檮原町杉林小鎮，並運用日本木建築支撐屋頂的「斗拱」工法，將木塊重重堆疊而成。

小鎮驛站檮原。（圖取自VISIT KOCHI JAPAN官網）

《小鎮驛站檮原》和雲之上藝廊同年完工，一樓為物產館，二樓以上則是雲之上飯店別館，外觀使用茅葺亦有自然散熱功能，一樓物產館內的柱子則使用完整杉木原木，彷彿置身森林。

《雲之上圖書館》為2018年完工的最新作，外觀不改融入周邊環境的中心概念，內觀則大量使用町產杉，天花板交錯的木條彷彿進入森林般，是在地居民及學童們休憩及閱讀的場所。

2020年為東京奧運暨殘奧新國立競技場設計操刀的也是「隈研吾」，其建築兼具美感、理性、感性，不只花蓮星巴克流動簡約，福岡星巴克太宰府門市、北京長城腳下的公社也是大師作品，不妨抽空可來朝聖喔！

(中時電子報)