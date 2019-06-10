在《創造101》及《歌手2019》嶄露頭角的的香港創作歌手許靖韻Angela，上周末（8日）於台北舉辦在台灣的首次音樂會。因節目爆紅而在台灣擁有一群忠實歌迷的她，也特別翻唱了許多經典歌曲，並帶來5月才發表的新歌〈原來我們都一樣〉，首度獻唱給台灣歌迷。因《歌手2019》同台而熟識的戰友畢書盡也大方力挺，在FB上呼籲進場支持，就連MV鮮肉男主角謝允都到場聽歌站台，也讓許靖韻開玩笑讓歌迷快去他IG看他的大肌肌。

新生代演員謝允在許靖韻新歌中擔任男主角，也特地到她的台北演唱會站台支持，許靖韻發現他後更開玩笑要大家去他的社群網站看他的大肌肉。（圖／翻攝自謝允IG）

許靖韻2010年參加香港英皇新秀歌唱大賽，以情感十足的聲線成功獲得評審青睞，成為容祖兒、謝霆鋒、古巨基等重量級巨星的師妹，首次在台灣獻唱，一共演唱了14首歌曲，曲目上既有新歌代表作，也翻唱許多經典歌曲，穩定且高超的Live實力，讓現場歌迷好陶醉，許靖韻更是在現場彈奏Bruno Mars知名歌曲〈When I Was Your Man〉，展現精湛琴藝。許靖韻的好人緣，讓許多藝人好友現身力挺，包括同為練習生的台灣歌手林珈安、以及新歌MV男主角、台灣新生代藝人謝允都到場支持，許靖韻更爆料謝允擁有令人驚呼的身材，邀約歌迷一起到Instagram欣賞他的大肌肉。

自彈自唱Bruno Mars知名歌曲〈When I was your man〉 許靖韻展現精湛琴藝。（圖／JUST LIVE提供）

寵愛粉絲的許靖韻演出當下，希望照顧後排的歌迷，特別下場近距離打招呼，為了感謝歌迷的支持，對於歌迷要求來者不拒，現場額外清唱〈逆光〉、〈怎麼了〉、〈歲月如歌〉等多首歌曲，滿足在場粉絲心願，親切的風格也讓粉絲直呼「好幸福」，音樂會尾聲不捨大喊「可以到十二點嗎」，而許靖韻的高人氣甚至有許多海外的歌迷特地飛來台灣支持，更自費製作應援手幅及花籃，讓許靖韻好驚喜。

許靖韻首次台灣個唱圓滿落幕。（圖／JUST LIVE提供）

首站台北音樂會順利圓滿落幕，馬不停蹄要回到香港準備即將於今年8月舉辦的個人音樂會，也因應台灣歌迷期待，之後會在香港音樂會加入跳舞的環節，努力回應歌迷的願望，並且預告將在8月發布新的EP，紀念25歲充滿意義的一年。在返回香港前，許靖韻也趁此次音樂會享受台灣美食，感受在台灣幸福的瞬間。

(中時電子報)