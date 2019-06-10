時代力量立委黃國昌持續關注枋寮鄉樂樂養雞場，並認為雞場違法明確，屏東縣政府明顯包庇，10日親赴監察院要求依法彈劾失職官員；屏縣府發言人黃建嘉則回應表示，若有涉及不法，可以直接赴地檢署提告，讓司法介入調查，別一直含沙射影、故弄玄虛。

2014年申請成立的樂樂養雞場，因雞場臭味難聞，鄰近居民多年來不斷陳情抗議卻不見改善，屏縣府更10次發文要求枋寮鄉公所盡速完成初審，讓行政程序完備，但黃國昌卻認為屏縣府一直以鄉公所不處理轉移焦點，憤而轉向監委陳情、要求彈劾。

屏縣府召集相關局處一次說分明，黃建嘉指出，黃國昌在臉書出示的廉政署公文密件，資料來源其實來自屏縣府，也是縣府主動提供，他以密件帶過，好像裡頭有什麼不可告人的祕密，「真的不要含沙射影、故弄玄虛」，更強調，用包庇字眼是最廉價的政治指控。

現階段最重要的是呈現事實，後續有關違法及變更事宜，要盡速釐清，但違法仍需要先經過鄉公所初審，完整調查清楚後，盡速送交縣府複審，行政程序必須完備。

黃國昌也質疑屏東縣議長周典論胞弟周土盛因涉貪遭羈押，且先前多次承攬縣府工程，毫無利益迴避，縣府也主動拿出近年來周土盛承攬的縣府工程表示，包括水利處東港溪布袋蓮清淤，與另件未執行的翔鷹步道工程，相關標案發包過程也送交廉政署。

「該罰就罰、該移送就移送」，縣府都願意配合，黃建嘉認為，黃國昌最負責任的態度就是趕快將相關事證送交地檢署，由司法調查，不僅速度更多、程序也更完備，該罰誰就罰誰、該怎麼辦就怎麼辦，不要一直用政治性指控企圖讓外界混淆。

(中時 )