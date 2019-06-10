國道1號南下51.4公里車禍 客運司機傷重送醫 16:212019/06/10 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道1號51.4公里南下路段10日下午2時43分發生客運、大貨車、拖板車車禍，客運司機送醫時，傷勢嚴重。（賴佑維翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號51.4公里南下路段10日下午2時43分發生客運、大貨車、拖板車車禍，客運司機送醫時，傷勢嚴重。（賴佑維翻攝） 國道1號51.4公里南下路段10日下午2時43分發生客運、大貨車、拖板車車禍，客運司機送醫時，傷勢嚴重。（賴佑維翻攝） 國道1號51.4公里南下路段10日下午2時43分發生客運、大貨車、拖板車車禍，其中客運因撞上拖板車，甚至插進後車斗，客運司機遭救出時已經無呼吸、心跳、脈搏反應，其餘7名乘客輕傷，拖板車司機輕傷。 桃園市消防局獲報後，出動20名消防人員前往救援，共8人輕傷，司機則傷勢相當嚴重。警方表示，國光客運、大貨車及拖板車3輛車發生交通事故，現場占用內、中、外3線車道，僅剩輔助車道及外側路肩通行。 (中時 ) #客運 #司機 #拖板車 #車道 #大貨車 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵卸責司機員自責 民意轉向關鍵 09:372019/06/06 社會 釀18死逾200傷 檢起訴普悠瑪司機員 11:082019/06/06 社會 普悠瑪18死 司機員遭訴求重刑 04:102019/06/07 社會新聞 竹市造福長者、輪椅族 藍線增5低地板公車 04:102019/06/07 地方新聞 大溪到桃園公車改路線 民怨 04:102019/06/07 地方新聞 鉅亨「投資老司機」競賽 熱鬧登場 04:102019/06/10 產業特刊 社會熱門新聞 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 人妻喜孜孜「我懷孕了」 結紮夫臉上立馬3條線 - 社會 鐵綠！嫩妻偷吃洋男懷孕 夫竟告輸 - 社會 國道1號南下51.4公里車禍 客運司機傷重送醫 - 意外 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。