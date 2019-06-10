國道1號51.4公里南下路段10日下午2時43分發生客運、大貨車、拖板車車禍，客運司機送醫時，傷勢嚴重。（賴佑維翻攝）

國道1號51.4公里南下路段10日下午2時43分發生客運、大貨車、拖板車車禍，客運司機送醫時，傷勢嚴重。（賴佑維翻攝）

國道1號51.4公里南下路段10日下午2時43分發生客運、大貨車、拖板車車禍，其中客運因撞上拖板車，甚至插進後車斗，客運司機遭救出時已經無呼吸、心跳、脈搏反應，其餘7名乘客輕傷，拖板車司機輕傷。

桃園市消防局獲報後，出動20名消防人員前往救援，共8人輕傷，司機則傷勢相當嚴重。警方表示，國光客運、大貨車及拖板車3輛車發生交通事故，現場占用內、中、外3線車道，僅剩輔助車道及外側路肩通行。

(中時 )