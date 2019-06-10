近來有些新聞事件是民眾遭野狗攻擊，其實很多人都有走在路上被狗追的經驗，該如何避免被？被攻擊時又該如何自保？

4月到5月發生了數則被狗攻擊的相關新聞，甚至一名外國人在菲律賓度假，因幫助流浪狗被咬傷，回國後狂犬病發死亡。

事實上，會攻擊人的不僅流浪狗，家犬也是。

根據台北市立聯合醫院和平婦幼院區急診醫學科主任簡立建於2014年提出的調查報告，每年大約有2萬件被狗咬傷就醫的案例，以銀髮族及孩童居多。除了狗咬的傷口，更嚴重的是不少在被追咬的過程中，摔車、受傷，「這是一個很普遍的公衛問題，值得關注，」簡立建呼籲。此外也有研究指出，美國每年有470萬被狗咬傷的案例，其中20%需要治療。

但並不是每一隻狗都會攻擊人，會攻擊的反而是比較膽小、瀕臨壓力極限的狗，或侵犯到牠的領域地盤，「動物的本能是捕食、迴避危機、繁衍，因此非不得已他不會攻擊打鬥，因為受傷不利於生存，」Dog老師全能發展學堂訓練師Judy說。

她也說，流浪狗為了生活可能被人類攻擊、驅趕，對人的戒心自然重，如果再闖入其領域當然會被攻擊。

「很多人以為狗搖尾巴是有友善，但不是每隻狗都這樣，所以在了解前最好都不要主動去觸摸，不僅是對流浪狗，對人家豢養的狗也是如此。」

在路上碰到看似有敵意的流浪狗時，做到4個步驟可以降低追擊、被咬的機率。

1. 停下所有動作

路上流浪狗看到你後定住不動、露齒低吼、搖尾巴，這時就該停下任何動作，「這表示牠已經感受到你給的壓力，如果繼續動作可能引發牠的攻擊。」

但人有本能逃跑，許多人看到有敵意的狗會拔腿就跑，但這些都會引起流浪狗攻擊，Judy指出，狗有追逐獵物的本能，你跑牠就追。

面對有敵意或有攻擊意圖的狗，千萬不要拔腿就跑，狗有追逐獵物的本能，你跑牠就追。

2. 眼神不要直視牠

對有敵意的狗來說，直視牠是一種挑釁，所以眼光可以看自己的腳，再用餘光觀察狗的動靜。

3. 不要拿東西攻擊或大聲恫嚇

一個巴掌拍不響，越跟牠互動，越會引發牠攻擊的本能。通常人們的觀念是假裝撿東西丟向狗，或是真的拿起石頭、掃把、雨傘等物品攻擊或揮舞試圖驅離狗狗，但是這樣做反而更容易激起狗狗攻擊的慾望，可以多補充一般人會出現的行為。

4. 在牠敵意降低時，再緩步後退離開

一般人不會知道狗的地盤在那裡，因此在敵意降低時可試著面對牠緩步後退，但如果動了牠吠叫，就再停止所有動作，「離開時動作要緩而小，若是動作太大有可能會讓牠誤會我們要做什麼而衝上來攻擊，」Judy也說，最重要的是千萬不要背對狗狗逃跑。

如果看到狗向你衝過來，也不要立刻轉身就跑，而是待在原地或緩步後退。Judy指出，狗衝向人時不太會直接攻擊，而是在一條隱形的界線停住，如果拔腿就跑反而更容易被追。

被攻擊時2大要點降低傷害:

1. 被攻擊時不要抽離

Judy指出，除了少數狗會咬著不放或咬住後撕扯，一般狗咬會是穿刺傷，傷口不大也不用縫，注意消毒、保護傷口、打破傷風即可，但人的本能是手、腳被攻擊就抽離，這樣反而會變成撕裂傷，更嚴重。

被動物咬傷一定要去打破傷風。至於需不需要打狂犬病疫苗？

Judy指出，除了前幾年有傳出白鼻心有狂犬病之外，最近沒有狗感染狂犬病的案例，台灣也不是疫區，不需過度憂慮，但如果真的擔心要施打也可以。

2. 被撲倒時用四肢抵擋

老人或小孩被攻擊或追擊時可能因重心不穩或無法承受狗的衝擊而跌倒，這時要縮成球狀，保護臉、頸、胸和腹部。如果有包包或袋子可以用來遮擋。

該如何避免被他人家犬咬？

除了流浪狗，很多人是被沒拴住的家犬咬。Judy也坦言，最難以避免的就是有人飼養的狗，「家犬不像流浪狗會避開人，牠們活動大都會在家門口或家門附近，牠會把那裡視為自己的地盤，因此有人經過就會可能觸犯到牠，有些狗還默不作聲然後突然攻擊。」

因此碰到這樣的狗，如果有吠叫，就建議日後繞道而行，或找飼主溝通，「但飼主有時很難勸說，這時可以找動保處來規勸，」Judy也說，如果被家犬咬傷，被害者是可以提告賠償的，因此呼籲飼主要拴住狗或給予良好的訓練，「就跟養孩子一樣，透過教育，天性兇猛的狗也可以很親人；沒有適當的訓練，即使是可愛的馬爾濟斯也會咬傷人。」

(中時電子報)