為降低高速公路大貨車超載情況，並提升地磅站運作效率，交通部高公局表示，7月起將啟用國1岡山北向「主線篩選式動態地磅」，未超載的大貨車不需進磅，若超載者未依規定進入，將處9萬元罰鍰。高公局表示，該地磅站將設三道門架，並將未超載車號顯示，讓其通過，而未顯示的車輛就須進站過磅。

高公局表示，高速公路沿線共有44處靜態地磅站，載重大貨車皆須過磅，但由於部分路段過磅車輛多，導致尖峰時間會有回堵情況，因此高公局選定重車較多的國1岡山地磅站，試辦主線篩選式動態地磅，讓未超載的車輛，可不必進入靜態地磅站。

國1岡山北向主線篩選式動態地磅共設有三道門架，載重貨車行經第一道門架時，動態地磅及車牌辨識系統同時啟動，辨識車輛車號並偵測車輛總重。車輛到第二道門架時，未超載車號就會顯示在門架上方標誌，該部車輛就無需進入地磅站，可由主線直接通過。

若駕駛人在標誌上沒有看到自己車輛的車牌號碼，就必須進入地磅站過磅，否則就視為逃磅，第三道門架上設置的錄影設備就會啟動，將逃磅車輛資料提供國道公路警察，再依法處汽車駕駛人9萬罰鍰。

高公局呼籲，載重大貨車駕駛人行經國1北向岡山地磅站前動態地磅時，需遵守門架上CMS及標誌指示，再進入地磅站或直接通過續行，同時行經各地磅站前，亦配合標誌指示於閃光燈亮時一律過磅，切勿心存僥倖逃磅或超載，以免受罰。

(中時 )