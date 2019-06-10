國中會考成績公布，儘管名校台南一中、台南女中今年的免試名額均減少，但因考生人數也減少，補教界預估，申請上南一中需總分100分、南女中需總分98分，約與去年相當。

補教名師張簡永祥指出，去年台南考生有1萬7600人，台南一中免試名額352人、南女中467人，放榜後最低錄取分數為：南一中總分100分，會考30分，體適能10分，作文4級以上，需有競賽分數；南女中總分98分，會考28分，體適能10分，作文4級以上，需有競賽分數。

以此推估，今年南一中免試名額340人、南女中445人，免試名額雖都減少，但因今年台南考生也減少為1萬6654人，預估最低錄取分數為：南一中總分100分，會考30分，體適能10分，作文4級分以上且需有競賽分數；南女中總分98分，會考28分，體適能10分，作文4級分以上且需有較高的競賽分數，約與去年相當。

張簡永祥還說，從明年起台南市的比序制度將有重大變革，改採純以會考成績及標示總點數為錄取依據，屆時會考成績的好壞，對申請學校將具有較大的影響。

(中時 )