蔡英文：北市 高市的市民希望聽到市長多談市政 16:412019/06/10 中時 季志翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統10日出席台北榮總新建大樓動土典禮。（季志翔攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統10日出席台北榮總新建大樓動土典禮，在被媒體詢問是否會有「蔡柯配」的可能性時她表示不論是台北市還是高雄市的市民，都希望聽到他們的市長多談一些市政的問題。 (中時 ) #台北市 #高雄市 #媒體 #典禮 #媒體詢問 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓慰勞八軍團指揮部 04:102019/06/06 地方新聞 高雄這裡遭批全台最噁地 環保署回應了 16:242019/06/06 生活 社會光明面新聞報導獎 徵件開跑 04:092019/06/08 企業經營 國民黨第一選區立委初選 北市議員汪志冰出線 10:482019/06/08 政治 本次海峽論壇 高雄市政府團隊將不參與 14:022019/06/08 政治 Jr.NBA聯賽30強 找莫寧親自抽籤 17:372019/06/08 體育 韓流為何不退！？高雄醫生說三件事解謎 00:332019/06/09 政治 連兩屆台北電腦公會理事長 新創推手童子賢 年底交棒 04:092019/06/09 財經要聞 高雄市旗山區－冰沙清涼消暑 04:102019/06/09 生活新聞 北市逾放比、法拍屋 兩指標快速飆升 04:102019/06/10 財經要聞 政治熱門新聞 柯P自曝內部民調：我贏韓國瑜很多！ - 政治 趙少康唱衰韓國瑜 美華僑不理解 - 政治 雨中背影哥是他？潘恒旭發正面相認照 - 政治 蔡英文被錄下：國軍過去都和國民黨在一起 網傻眼 - 政治 吳敦義避談暗殺條款 黃暐瀚覺事有蹊蹺 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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