今年會考寫作題目「青銀共居，好家哉？」，是國中基測、教育會考有寫作測驗以來，首度出現「沒有題目」的形式，以「議題式」取代「命題式」，有學生敏銳觀察老年跟青年的互動模式，文字優美深度有層次，雙雙拿下滿分6級分，並獲選為樣卷範本。

台北市立龍門中學考生何佳興熱愛科普書籍，他在文中提出青銀共處的反思，「自己的一絲溫暖是老人一天當中的最高潮」，利他又利己的青銀互動的觀點，獲得閱卷老師好評。他受訪自認平時閱讀不多，但寫作時不斷去想自己和長輩如何交流、單純從相處上可以得到或帶給他們什麼，將平時生活的經驗，進一步幻化為文字。

何佳興說，很多人認為國中生活輕鬆快樂，但其實還是有很多壓力，「在大人眼中看來沒什麼，但對於涉世才十幾年的小孩而言，這些壓力還是不容易承受」，寫字是能夠讓人快樂的方式，未來不管上高中、大學，他都會持續保持書寫文章的習慣。

龍門中學另一名考生呂沂臻也獲滿分，她以「快速和緩慢、移動和穩重、穎新和過時」作為文章開頭，並闡述和阿嬤相處的點滴，文字風格鮮明，有社會關懷高度。

呂沂臻小時候常參加朗讀比賽，習慣閱讀文章，她認為，比起厚厚的書，文章透過很短的篇幅濃縮所有事情，有助於她吸收文字，另外她也喜愛音樂，常趁閒暇時譜曲填詞；她也笑說，接到獲選為樣卷的電話時，還以為是詐騙，也沒想到能拿到滿級分，希望能就讀北一女中。

兩人的共同指導老師陳慧玟說，因應這兩年會考寫作試題的改變，教學時不使用傳統「起承轉合」，而是以「定義、舉例、反思及行動」作為架構，何佳興的作文對社會有美好想望，但反思後也提出實際作為；學生的視角決定視野，經歷更多生命的經驗，才能寫出所有的寫作取材都應從自己出發，才可以跟更多讀者共鳴，更好的是透過「經驗」來「看見」這個世界。

(中時 )