59歲余安安身材依舊火辣。(圖／翻攝自微博)

港星余安安曾和周潤發(發哥）有段9個月短命婚姻，後再婚賽車手李萬祺，生下2個女兒，不過維持15年仍離婚收場，雖然戀情不完美，但她用心栽培女兒，母女感情非常好，近日一家人到澳門旅遊，余安安也在微博曬出遊照，59歲的她保養得宜，令人驚豔不已。

余安安和女兒女婿到澳門度假，雖然只有短短三天，但卻是她「非常珍惜的長週末」，所以她也忍不住要分享一下美照，只見她和女兒開心在泳池戲水，她穿上深U連身高衩泳衣，辣露酥胸和事業線，一雙筆直長腿更是吸睛，59歲的她皮膚依舊光滑，身材保養得宜，完全不輸2個女兒，網友大讚「歲月從不敗美人」、「比女兒還好看」。

余安安大女兒李文琪（Marcia）從美國學成歸來，現成為律師，2016年和交往多年男友結婚，小女兒李文騫（Sasha）打扮時尚，不時會現身時尚活動，雖然姊妹倆都不是藝人，但都遺傳好基因，外型亮眼、身材高挑，仍受到不少關注。

余安安和女兒感情非常好。(圖／翻攝自微博)

(中時電子報)