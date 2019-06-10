好市多收銀員還能拒幫客戶結帳？一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文抱怨，他到賣場消費時，收銀卻說卡片不能用，必須續約才能結帳。但原PO跑到服務台問，發現卡片6月底才到期，氣得回去找剛才的收銀理論，「但他竟然說他沒說過，那為何不幫忙結帳，詐欺消費者，是當我跟我媽媽都是聾子一起聽錯是嗎！」

美式賣場好市多採會員制，需要繳年費1350元才可消費。但原PO直指，好市多員工「惡意欺騙消費者」真的很不可取，「我哪時候續約需要你來管嗎？教育訓練真的有待加強」。還要讓消費者跑去證實是會員，才要幫忙結帳。

對此，網友們看了紛紛留言「這真的是欺騙欸，要逼人續也不是這樣撒謊啊」、「我也有一次經驗，不給結帳。我當場整車物品放下，走人！」、「根本不用理他，叫他找主管來處理啊！就讓後面大排長龍塞車」。

但也有網友表示，「內部員工的業績壓力很大，大到出乎我們消費者的預期。追根究底，我認為該被譴責的是公司企業經營模式與文化」。

(中時電子報)