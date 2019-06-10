張姓婦人跌倒時用手撐地，導致「右手腕遠端橈骨骨折」。（陳淑娥翻攝）

62歲張姓婦人跌倒時用右手撐地，導致右手腕腫脹變形，就醫後確診為「右手腕遠端橈骨骨折」，醫師採用微創手術治療，術後隔天即可提筆寫字，讓病患安心接受手術、目前手腕功能也恢復正常。

豐原醫院骨科醫師羅達富表示，遠端橈骨骨折是最常見的骨折之一，因為一般跌倒趴地時容易用手撐地，導致手腕過度受力引起骨折；骨折型態和年紀是決定治療方式的考慮因素，若骨折處遠離手腕關節、沒有嚴重變形或功能衰弱的老人，可以接受保守治療◦

羅達富說明，手術治療主要針對移位變形和影響關節面的骨折，主流方式是骨板內固定植入，標準的手術路徑因植入方式需切開旋前方肌（Pronator Quadratus），雖不影響骨折癒合，但對功能恢復有一定影響。

羅達富強調，多年來發展的微創技術，在不破壞這塊肌肉的方式下完成手術，術後不只功能恢復快可以即早活動，傷口美觀也不易形成蟹足腫。而張姓患者接受手術後於兩周回診、和自我復健運動後，六周回診檢查時，手腕功能已恢復正常。

(中時 )