作曲家盧亮輝一生輾轉各地，印尼成長、大陸留學、香港工作，最終在臺灣落腳，臺灣，是80歲的盧亮輝最喜歡也最親切的土地。國立傳統藝術中心所屬臺灣國樂團6月14日、6月21日將於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳及臺北國家音樂廳舉辦《藝號人物》音樂會，將演出作曲家盧亮輝三十年來，用生命譜寫的臺灣情。

演出曲目從《勁飆序曲》中所描寫的臺北101，現代大都會欣欣向榮和活力奔放的繁華景象，到《鵝鑾鼻之春》裡讚嘆南臺灣海濱詩情畫意的蔚藍天空與茫茫大海，從臺灣頭到臺灣尾，每一首樂曲都蘊含著濃濃的臺灣情懷。

盧亮輝表示：「我寫曲子時，都會到現場去找尋靈感，像我在寫《西子灣之戀》時，原本沒有設想要寫戀愛的主題，是到了現場，看到西子灣有特別多小情侶在談情說愛，才決定用小提琴與國樂團來呈現西子灣的美麗景緻和情侶的愛戀之情」。

臺灣國樂團《藝號人物》音樂會，主創嘉賓，由左至右分別為：臺灣國樂團笛子演奏家張君豪、臺灣國樂團笙演奏家蘇息玄、音樂會指揮劉江濱、臺灣國樂團團長劉麗貞、特邀鋼琴演奏家嚴俊傑、特邀小提琴演奏家李宜錦。

音樂會指揮劉江濱暢談演出規劃，認為盧亮輝老師的作品存在於每個國樂人的心中，歷經數個國樂世代，依然能廣泛流傳，受到大家喜愛。

臺灣這塊土地，總是帶給盧亮輝許多的靈感，也給了他廣大的舞台，盧亮輝的作品旋律優美、淺顯易懂，像是《春》《夏》《秋》《冬》組曲早已成為臺灣國樂界的流行金曲，深植在一代國樂人的心中。本次臺灣國樂團也將在臺北、高雄兩地分別完整呈現這部四季組曲，讓觀眾細細品味這4首歷經三十個春夏秋冬依然引領風潮的經典國樂曲。

關於這次的演出曲目，指揮劉江濱還要推薦另外2個亮點給觀眾朋友，分別是由盧亮輝在杖朝之年全新創作的管風琴協奏曲《管風琴藝》，以及電貝斯協奏曲《電貝斯激情》。

臺灣國樂團笙演奏家蘇息玄精彩演繹《鵝鑾鼻之春》，曲調浪漫抒情、詩情畫意，用歌唱性的手法，描寫出南臺灣海岸線的美麗景色。

《西子灣之戀》描寫了西子灣的美麗景致和情侶的愛戀之情，小提琴家李宜錦的演奏，是作曲家盧亮輝最喜歡的版本

劉江濱表示：「這2首不是以國樂器主奏的樂曲，相當值得欣賞，管風琴由來自英國的Jonathan Scott演奏，電貝斯則由來自香港爵士流行樂壇的盧斌演奏，在主奏人選上已別出心裁，加上樂曲本身對國樂團音響大膽的嘗試，必定能為觀眾帶來耳目一新的感受」。

《管風琴藝》也是本次唯一北高兩地都有演出的曲目，將利用衛武營音樂廳與國家音樂廳莊嚴宏亮的管風琴，呈現出戲曲音樂風格的多元可能性，並與國樂團交織出別開生面的作品。

《春風夜雨情》由臺灣國樂團笛子演奏家張君豪擔綱演出，樂曲以臺語歌謠的素材發展而成，描繪了一段浪漫的愛情、甜美的記憶。

臺灣新生代著名鋼琴演奏家嚴俊傑，將演出鋼琴協奏曲《愛河暢想曲》，用具有浪漫色彩的主題旋律，描繪出高雄愛河的美麗景象。

(中時電子報)