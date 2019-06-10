新竹市政府去年的負債再增加近20億元，來到194億餘元，市議會國民黨團憂心舉債可能來到警戒上限。（陳育賢翻攝）

新竹市政府的負債從2017年的175億餘元來到2018年的194億餘元，再增加了近20億元，市議會國民黨團憂心舉債可能來到警戒上限；市府則表示，去年是竹市建設年，確實增加了不少應付款而增加負債，不過近4年多來的財政狀況要比「過去」好太多。

市議員陳慶齡與張祖琰今天在市議會聯合質詢時表示，依據中央資料顯示，2018年新竹市的財政績效債務評比是全台各縣市最後1名，而且舉債一直增加，憂心竹市債務已來到警戒線邊緣了。他們指出，竹市的債務從2016年的173.9億、2017年的175.8億元，到2018年的194.4億元，根本是急速惡化中。

而且奇怪的是，明明市府各項工程都嚴重延宕，既然工程延宕，代表不用支付款項才對，為何負債還會增加，令人納悶，在全台努力減債的同時，只有桃園與竹市增加負債，市府應該要好好檢討。

市長林智堅則表示，竹市在2001年決算總負債為17.98億，但到了2009年總負債金額就增加到191.23億，2014年總負債金額則為190.04億，但他於2015年上任起逐年努力償債，至2017年決算為負債已降為175.79億，一共還債約14.25億。

至於2018年負債會增加至194.4億，是因為幾項重大公共建設在2018年啟動，因此與前1年相比多負債18.61億。其中，公務預算舉債8.29億，公務員加薪就佔了5億，幼教補助7500萬，關埔小學與華德福小學的新建工程投入1.85億，元培街148巷工程投入1.2億等。

此外，近4年是建設大爆發期，中央核定補助超過120億，但必須有地方配合款支出，市府一定嚴守財政紀律，建設也不能停下腳步，會將財政與建設達到平衡。

(中時 )