藝人安迪去年12月初因食道癌病逝，他的遺孀陳慧娥（阿娥）上月9日與女兒林吟蔚去錄中視《我愛冰冰Show》，當天也是賀一航生前最後一次錄影主持。阿娥至今難忘安迪過世時，曾接到賀一航慰問電話，當時他說因家裡也有喪事，民間有喪家未滿一年不往來的習俗，所以他無法去為安迪上香，「他很傷心，在電話裡講到哭了。他還跟我說：阿娥，妳這句話要放在心裡，以後有事跟我說，賀大哥永遠在你們身邊。」後來變成兩人在電話裡一起哭，阿娥難過表示，現在變成她也無法參加賀一航的告別式。

阿娥與女兒林吟蔚5月9日錄《我愛冰冰Show》。（阿娥提供）

阿娥回憶，其實去年安迪罹癌曝光後，賀一航就打電話關心安迪、替他加油，告訴他「沒問題啦，一定可以撐過去的，哥哥也是這樣過了」，安迪當時正因化療身心備受折磨，接到這通電話後好開心，還跟阿娥說：「賀大哥打給我耶！我不會死了！」那通鼓勵打氣的電話曾經帶給安迪很大的信心。後來安迪過世，她一直沒機會遇到賀一航，那天知道錄影會遇到，她特別開心，攝影棚內一見到對方時，還熱情擁抱了一下。

安迪過去與老婆阿娥形影不離。（阿娥提供）

不過阿娥說，以前賀一航錄影都很活潑熱絡、會把氣氛炒得很好笑，但那天一直覺得他怪怪的，相對安靜，臉色也很蒼白，事後回想，才發現應該是他身體已經很不舒服了。當天因來賓多、一直錄到半夜12點，她不方便一直跟賀一航敘舊，所以沒有多聊，沒想到竟是最後一面

阿娥還透露，當晚錄影其實還發生一件很玄的事，有靈異體質的某位化妝師明明為藝人梳化完就可離開，但對方覺得心裡怪怪的、不太舒服，於是走進攝影棚看，當晚上12點半錄影結束，這位化妝師馬上衝進化妝間對她說：「阿娥姐，我剛剛看到安迪哥在那裡看妳們錄影，他好像想要我告訴妳，他現在很好，他剛剛也有在看你們表演。」她跟女兒聽完瞬間崩潰大哭。

安迪走後，阿娥和女兒林吟蔚一起演出《聖王公傳奇》。（阿娥提供）

阿娥說，安迪走後至今，自己僅夢過他一次，就是他百日的前一天。那天她夢見安迪回來，還穿她的拖鞋，自己一看到他就跑過去抱著他哭著說「哈尼我好想你喔，終於看到你回來了」，夢中的安迪還載她去買香腸，「從那天開始，我初一十五都拜香腸」。後來拍《戲說台灣》時，也有女主角的父母來探班時順便告訴她「安迪在你旁邊耶」。

安迪走後，阿娥一直很努力要走出來，「我很努力了，但真的好難。每天都對著他的神主牌說哈尼早安、晚安，今天要去拍戲了。以前對人講話，現在對神主牌」。所以她說自己也懂賀一航遺孀Judy的痛，現在勸她節哀、不要難過，是不可能的，「因為我到現在也還沒走出來，大家勸我想開、走出來，我嘴巴上都說好，但真的做不到」。

她說自己也會跟安迪說要他放心、她會堅強，「但他一定也還放不下，他的靈魂暫時應該做不到，因為他也捨不得我們，同樣是要給他時間。我只能不斷告訴自己，妳的傷心是因為妳沒有了伴，但這是自私的，因為他已經沒有痛苦了，不用再被病痛折磨了。只要想到他已經沒有病痛、去當天使了，心裡就會好過一些」。雖然想到安迪時還是會大哭，但哭一哭就會好一點，日子還是要過，「讓他繼續看到我每天傷心過日，他一定會走不開」。

阿娥周末常在百貨公司超市站櫃賣東西。（阿娥提供）

安迪走後，阿娥接演兩部《戲說台灣》，她說真的很感謝電視台以及製作人蔡見賢找她演戲、讓她每天忙拍戲背台詞，生活有了重心，不會一直在家哭哭啼啼，活在喪夫的氛圍裡。她希望之後自己還能有進一步的好表現，愈演愈好，有朝一日能進軍八點檔。由於安迪沒留下什麼錢，現在的她，也有養家的生活壓力，每周五、六、日經常會在百貨公司的超市站櫃，賣賣包子、XO醬等，一天賺1500元，偶爾被客人認出來，她也很自在，「我不偷不搶，有戲拍就去工作，沒拍戲就去站櫃代班，做些平常人的工作」。

安迪走後，阿娥和女兒林吟蔚一起演出《聖王公傳奇》。（阿娥提供）

(中時 )