圖為患者顱骨腫瘤呈現鐘乳石狀往腦內生長情形(箭頭所指位置)。（陳淑娥翻攝）

6旬林姓女子某天在家突然發生癲癇，出現上半身抽搐、口張開吐舌等情況，緊急送梧棲童綜合急診，竟發現顱骨長了1顆約1公分大的腫瘤，且腫瘤形狀呈鐘乳石狀往下生長，刺穿腦膜造成癲癇，經醫生進行手術後已順利切除。

神經外科主任周啟文表示，患者前額頭骨上的腫瘤細胞約1公分大，腫瘤形狀呈鐘乳石狀往下生長，還刺穿腦膜導致顱內壓力增高造成癲癇發生；一般顱骨腫瘤很少見，尤其壓迫腦部而造成癲癇非常稀有。

周啟文安排患者進行3D立體導航精準定位腫瘤切除手術，從前額上方髮際線部位開顱進入，將腫瘤切除後並修補破損腦膜，歷時約1個多小時順利完成，術後恢復良好，住院5天後即返家休養。

周啟文指出，目前腫瘤形成原因仍無明確答案，與遺傳、基因突變、腦損傷、病毒感染或外在環境因素等有係，且可能發生在任何年齡層。他呼籲若出現莫名頭痛、走路不穩、協調平衡力變差、抽搐、視覺障礙、頭暈嘔吐、記憶力衰退、語言障礙或性格改變等，都應尋求專業醫師的診斷檢查。

(中時 )