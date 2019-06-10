日本「東麗」（Toray）公司今年內（2019年）將向厚生勞動省提出「可用1滴血驗出各種癌症的檢查組合」的製造、銷售申請，可望2020年通過審查後上市。

《日本經濟新聞》報導，此商品已被厚勞省選為優先審査對象，很可能在2020年審查通過。利用此檢查組合將有助於早日發現胰臟癌。若通過申請的話，消費者只要花數萬日圓，便可1次做多種癌症的檢查。

現在美國已有用基因檢查來發現癌症的方法，但必須抽數10毫升的血，發現癌症的比率也低。東麗的新商品只要1滴血就可以，不僅減輕消費者的負擔，判斷是否罹患癌症的準確度也達到95％。

罹患癌症的話，血液中的「Micro RNA」物質會增加，此檢查方法就是透過檢查「Micro RNA」來判斷是否罹癌。東麗開發的是檢查出此物質的解析基因晶片。

日本國立癌症研究中心等單位2014年起開始了此研究計劃，最近才剛剛結束，研究成果未來將實際用在商業上。

(中時 )