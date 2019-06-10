2020東京夏季奧運明年7月24日開幕，台灣民眾除了上日本網站抽籤，也可以透過售票代理商「JTB台灣」購買，今年6月26日下午2點起開放登記票券抽選，目前台灣整體配票共有3159張，以開幕式A席票價最高，按照目前匯率及手續費，約新台幣9萬元。

目前3159張門票中，最熱門的開幕式僅57張、閉幕式40張，籃球228張、網球108張，台灣選手重點項目羽球496張、射箭210張、舉重50張、體操16張，已經有兩席參賽資格的射擊，因為賽事內容還在調整，目前尚未開放售票。

台灣民眾從本月26日下午2點到7月26日下午2點可上JTB台灣東京奧運商品專頁登記票券抽選，抽籤結果預計8月26日公布，為了符合國際奧會公平公正販售原則，這次配票約1700張門票會開放抽選，每人有數量限制，且同一場次不得已相同名單重複申請抽選；另外，今年7月1日起還會開始販售包含門票與飯店的套裝商品，付款方式為台幣5萬元以下限刷卡支付，5萬元以上限匯款支付，套裝行程則限刷卡付款。

為了防止不當轉賣，大會規定購票同時必須提供個人詳細資料，到了東京奧運現場，工作人員可能會要求觀眾出示身分證明，民眾也需注意，東奧現場可以照相、攝影、紀錄，但僅供個人保存、不可公開，未經東奧組委會同意，不得在電視、廣播、網路或社交媒體公開。

田家榛(左)和吳佳穎(右)為中華射擊隊拿到兩席東京奧運參賽資格。(陳筱琳攝)

已經為台灣在射擊項目拿到兩席參賽資格的女子選手田家榛、吳佳穎，今天連袂出席東奧門票開賣記者會，兩人都去過日本旅遊，比賽經驗倒是很少，吳佳穎一次、田家榛則還沒有過在日本比賽的經驗，田家榛笑說：「想要有好表現，要看自己有沒有『接地氣』。」聽說東奧射擊比賽場地離住宿地點交通至少30分鐘，田家榛開玩笑回答：「那就在靶場搭帳棚吧！」

田家榛、吳佳穎透露，射擊隊接下來重點賽事是8月世界盃巴西里約站以及年底亞錦賽，吳佳穎補充：「目前主要是以賽代訓，8月到年底也會有選拔賽，決定東京奧運最後代表參賽的選手。」

(中時電子報)