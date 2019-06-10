直擊海巡撈回大批無主菸。(海巡署提供)

澎湖七美西南海域出現有大量的無主私煙漂流，澎湖海巡隊先後撈起近300箱，懷疑是私梟丟包所致，市價約新台幣750萬元，目前送交澎湖縣政府清點處理。澎湖海巡隊表示，這批無主香煙品牌為Lucky Atar，同一品牌共3種香煙。每箱都有防水袋，從煙盒註明效期至2018年6月，初步研判是私梟海上遇巡防艇只得丟包。

海巡隊動員橡皮艇一一打撈。(海巡署提供)

金馬澎分署澎湖海巡隊指出，海巡隊所屬10038和5053等2艘巡防艇，7日執行海上掃蕩勤務，分別在中午、下午兩時段，在七美西南海域40和27.5浬處，發現這批無主煙在海上漂流，動員橡皮艇一一打撈，數量分別有180和119箱，運回交澎湖縣政府處理。

澎湖七美西南海域出現有大量的無主私煙漂流。(海巡署提供)

海巡隊表示，近來政府提高菸捐造成香菸價格大幅增加，香菸需求大增劣質品牌充斥巿場，不肖商人走私自創品牌未稅香菸牟取高獲利價差，為確保國內市場經濟及個人健康，呼籲國人勿購買來源不明可疑之貨品（香菸），俾免以自己健康換取不法走私者暴利！

(中時電子報)