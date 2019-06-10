董氏基金會針對50歲以上民眾調查，近8成受訪者有意識自己已屆退休年齡，但近4成民眾尚未開始規畫，而有憂鬱、焦慮必須求助專業治療與協助約11.3％，這些面臨退休的族群「目前最欠缺」的是「經濟能力」，顯示及早理財是重要的課題。

一位退休族董國震指出，退休族必須注意3件事是朋友、理財與嗜好，其中最重要的是朋友，多與朋友旅遊、聯絡，可以了解社會脈動，幫助自己更快找到平衡退休生活的方法

董氏基金會調查發現，近半年運動頻率與快樂程度是3次以上者占有69.4％快樂與15.9％非常快樂；而沒有運動的快樂者只有53.6與非常快樂者4.6％。因此，退休後想學習或想嘗試的事情，有62.4％到各地旅遊、46.4％運動與35.1％社會服務。

值得注意的是女性開始注意或參與退休活動與課程的比例較高於男性，不過，最近1周女性有明顯憂鬱情緒、需要救助專業治療的比例明顯高於男性；整體而言，逾50歲長者能夠「情緒狀態穩定」僅占6成。

針對「退休生活的期望」第1名是「能行動自如，不需要他人協助或看顧」、排名第2是「有穩定的情緒狀態」、第3名是「遇到緊急狀況身邊有人照顧或陪伴」。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，50歲以上族群對於自己「目前最欠缺」的竟是「經濟能力」排名首位且顯著高於其他項目，「身體狀況良好無大病痛」居次，「有運動習慣」排名第3。

台北榮總精神醫學部老年精神科主任蔡佳芬指出，如果周遭長者的講話過於悲觀與負向、講話的量變少、聲量有氣無力、表情明顯不快樂與吃不下睡不覺等，有可能出現憂鬱傾向。

葉雅馨認為，退休族建立足夠的支持系統很重要，長者可能因退休而感到失望，面臨親友一一離世的悲傷或覺得沒有經濟條件與價值等狀況，可能引發老年憂鬱症。

(中時 )