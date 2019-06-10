一名民進黨創黨黨員，專程從台中到彰化等候賴清德，還送上自己創作書寫的藏頭詩。（謝瓊雲攝）

賴清德到正彰化肉圓吃小吃，為店家簽名留念，還說明年選上總統會再來。（謝瓊雲攝）

過去蔡英文總統和前總統馬英九都曾造訪過阿璋肉圓，店招上大方標榜是「總統肉圓。（謝瓊雲攝）

賴清德9日中午在彰化市吃小吃，刻意選擇另外一家老店正彰化肉圓用餐。（謝瓊雲攝）

民進黨總統初選民調作業今晚展開，參選人賴清德「壯大台灣車隊」中午12時45分抵達彰化市區短暫停留造訪正彰化肉圓，對彰化市美食讚不絕口，還信心說「明年選上總統會再來吃」。

賴清德展開第二天行程，從雲林出發、經彰化一路向北；車隊從西螺大橋進入彰化縣就開始下雨，賴清德仍風雨無阻穿起輕便雨衣站在車上揮手前進。

由於每個停留站支持者太過熱情，導致行程延遲，原定11點50分抵達彰化吃肉圓小吃，最後到12點45分才到達，整整晚了近1小時。支持者熱情準備旗幟標語，還有自稱民進黨創黨黨員的支持者，專程從台中過來，帶著寫有「賴清德讚」的藏頭詩送給他。

賴清德品嘗過彰化肉圓後，豎起大拇指讚不絕口，並為店家簽名、合影留念；由於正彰化肉圓店對角，就是蔡英文總統和前總統馬英九都曾造訪的「阿璋肉圓」，招牌上方還大大標榜「總統肉圓」，賴清德刻意選擇另一家老店吃肉圓，更在臨行前霸氣承諾，「等我明年選上總統，一定再來造訪。」展現滿滿自信。

賴清德說，一路由南往北走來，許多人用掌聲、握手、放鞭炮為他加油，還送上防曬、吃的給他，他非常感動。現在是民進黨氣勢最弱的時候，台灣局勢又那麼危急，在支持者的鼓勵，和自己對台灣這塊土地的使命感，他勇敢承擔、出來參選，希望大家繼續支持他，絕不會讓大家失望，明年一定會贏。

(中時 )