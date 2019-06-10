自古認為，端午之後天氣轉熱，伴隨梅雨季節，濕熱天氣入侵體內，濕熱過重，導致脾胃、心肺功能不佳。台北慈濟醫院中醫部主治醫師吳佩青說，此時易有食慾下降、胸悶腹脹毛病、疲勞身困等，中醫俗稱「苦夏」。

現代醫學也證實，溫度、濕度升高，罹患濕疹、腸胃炎等感染病機率也增加。因此夏天養生宜重養心、養脾。針對常見4種夏季病，可以這樣保養：

1. 腸胃疾病

濕熱環境下，細菌病毒孳生快速，食物若沒做好貯存便容易腐敗，造成食物中毒。中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚說，過去認為夏天有「毒氣」，不完全是真的毒，而是因為東西容易壞，70%食物中毒發生在夏季。飲食不潔，易造成腸胃炎、腹瀉。

除了外在濕氣，因天熱而吃太多冰冷食物，也會造成脾氣虛。楊淑媚指出，脾主運化水濕，脾氣虛會造成消化不良、肚子腹脹、腹瀉。

如何改善：

靠穴位按摩可改善。（圖片來源：鄭佳玲）

多吃補脾胃食物：宜食補脾胃、除濕氣的食物，如豬肚、鯧魚、白帶魚、薏仁、蠶豆、鮑菇、金針菇、地瓜、芋頭等食材。

避免寒涼食物：瓜果類，如西瓜、甜瓜、苦瓜等。雖然瓜類可以解暑，但脾胃不好的人不宜大量食用。

自煮蓮藕粥：蓮藕加米同煮，熟後食用，具有清熱涼血的功效。

2. 皮膚問題

楊淑媚指出，濕氣會使皮膚油脂分泌過盛，所以夏日青春痘、面皰也易發生。若是脾不好，運化濕氣差，內在的濕夾雜外在的濕，也會讓濕疹、汗皰疹易發作。

夏天容易長痘痘。（圖片來源：pixabay）

如何改善：

穿透氣衣物：夏季衣服宜透氣通風，穿著可以吸汗的材質為佳，夏季出汗多時可以快速吸汗，避免汗出吹風。若流汗過多，應隨時更換衣物。

避免過度曝曬太陽：有流汗就要馬上把汗擦掉，也避免在太陽底下待太久。

清熱雙花茶：金銀花9克、蒲公英9克、甘草3克。加水800cc，煮沸滾30分鐘後，過濾取汁飲用。皮膚症狀改善就要停飲。

可降血壓之穴位。（圖片來源：鄭佳玲）

3. 熱感冒

夏季的氣候特點以熱和濕為主，感冒類型多為暑熱型和暑濕型感冒。吳佩青指出，這種感冒多半是為了解暑喝冷飲、吹很強冷氣，室內外溫差過大而導致。

暑熱型感冒多以熱為特點，發熱、不喜歡風寒、汗出但熱不退。由於出汗過多或發汗過多，易損傷津液，耗散心氣，出現氣短、神疲、乏力、心煩、口渴等症狀。

暑濕型感冒特點是會感覺發熱，但沒有畏冷的感覺，較不容易好。

如何改善：

補充黑糖鹽水：用3克海鹽、10克黑糖，放入600cc溫水中拌開，可依據個人喜好再加入一點新鮮檸檬汁或柳橙汁，對預防夏季感冒有幫助。

桑菊醒腦茶：菊花12克、桑葉12克、甘草3克，加1000cc水煮開，過濾取汁飲用，可改善暑熱型感冒。

薄荷茅根飲：薄荷3克、菊花12克、白茅根20克。菊花、白茅根加1000cc水煮開，再放入薄荷燜3分鐘，去渣放涼飲用，可改善暑濕型感冒。

※提醒：兩道茶飲，腹瀉、手腳冷、老人、孕婦、經期不宜飲用。

減緩頭昏症狀。（圖片來源：鄭佳玲）

4. 疲憊煩悶

外在熱氣、濕氣夾雜，暑濕容易造成頭重、肩膀僵硬、沒精神等；到了夜晚則容易睡不好，容易有火氣，導致嘴巴乾、破，楊淑媚說。

如何改善：

多吃養心脾食物：酸味食物，如番茄、檸檬、葡萄、鳳梨、奇異果能斂汗、祛濕，可預防流汗過多而耗氣傷陰；另一類是補心養血的食物，如豬心、紅豆等。

運動調暢氣血：避開很熱時運動，宜透過快走、太極拳活動筋骨，調暢氣血，養護陽氣。運動要循序漸進，嚴格控制運動量，不要過度疲勞。中午天氣太熱時不要運動，以免汗出太過而中暑。

生脈消暑飲：粉光參12克、麥門冬12克、五味子3克、枸杞3克。藥材洗淨，放入濾袋，置入電鍋，內鍋放1000cc水，外鍋兩杯半的水，熬煮完畢，宜溫服或涼服。

幫助入眠的穴位。（圖片來源：鄭佳玲）

諮詢醫師：中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚、台北慈濟醫院中醫部主治醫師吳佩青。

(中時電子報)