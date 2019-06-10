高雄港區土地開發公司人事案，藍綠戰火從議事廳延燒到董事會。綠營日前擋下總經理人事案後，於10日召開董事會前夕，奇襲加董事席次，取得董事長及總經理完全主導權；高雄市政府都發局察覺後反擊，撤銷公司登記。在10日的董事會上，撤回提案。都發局長林裕益會後說，依據國營事業管理法與公司章程，要有工會代表才能產生勞工董事，因不符合法令規定，要求撤回提案。

對於Ｕ傳媒報導「你增加蕫事、我撤銷公司，韓國瑜宣戰」一事，都發局上午在董事會前先發出聲明，指依據土開公司章程第18條規定「總經理應具有土地開發經驗」，前市府派任沈妙姿擔任總經理，她在此之前未曾有土地開發的經驗。她擔任過夏姿集團采采食茶文化國際公司副總經理、誠品生活公司設店處協理等。

中午董事會會後，林裕益表示，高雄市政府與港務公司合資的高雄港區土地開發公司，目前有4席董事，高市府兩席，港務公司兩席，會中花較多時間在於港務公司另增設一席勞工董事。

對於董事長與總經理的派任，由於雙方的互信不足，都予以緩議。林裕益解釋，就是針對勞工董事部分，過去的港市合作是兩席對兩席，但他們自行擅自申請勞工董事申請案，破壞港市互信。

媒體問董事長與總經理人選，林裕益說，目前予以緩議，沈妙姿只是暫代。至於另尋董事長與總經理人選，他表示，高雄市長韓國瑜沒有意見，完全尊重董事會。

談到高市府已經於6月5日撤銷登記，使否屬於卡韓？林裕益認為，希望未來港務公司、中央針對董事的設立，一定要尊重董事會，他10日在會中也對經理人重申，未來若有這麼大的事情，一定要經過董事會，尊重董事會決定，貿然申請（提案）對董事會是很不尊重的。

對於此重大缺失，林裕益也要求經理人做出檢討報告，是否有人為疏失與責任。另外，有媒體問及開發案被卡？包含香港怡和集團等，林裕益對此表示資訊不足，沒有說明這點。

(旺報 )