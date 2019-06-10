松江市場珍育魯味放山雞，三度參戰天下第一攤評選，經過不斷改良，終於獲得評審青睞。（北市產業局提供）

台北市傳統市場「天下第一攤」今年以手作便當為主題，10日揭曉金賞得主，由士東市場曉平家常小吃「客家菜豆滷黑豬肉」、木新市場巧味豬腳「招牌便當」、安東市場馬師原創料理「來自火星的便當」獲得，29日將於永樂市場號召百人，一同吃金賞便當逛市場，即日起開放報名。

台北傳統市場節今年以手作便當為主題， 歷經「人氣票選」、「公開美食評選」、「專家現地評選」等層層關卡，今天公布3名金賞得主，由士東市場、木新市場、安東市場代表出線，得獎料理食材皆講求產銷履歷，兼顧美味與營養，終於在眾多角逐者中，脫穎而出。

除了手作便當金賞外，針對傳統市場中的即食餐飲、生鮮雜貨、花卉百貨及崛起新市力等類別，北市市場處也評選攤商環境、服務特色，表揚優秀店家，如華山市場恩記小舖、永樂市場建翔蔬菜、西湖市場陳允花研所、中山市場安吉號、木柵市場品三仙扁食之家、水源市場索菲烤布蕾等，均獲得金賞殊榮。

另外，6月29日將於永樂市場舉辦「吃金賞便當逛市場」活動，邀請民眾探索傳統市場的美好風味，即日起至26日開放報名，活動價299元(總價值820元)，名額有限，歡迎民眾踴躍參與。

(中時 )