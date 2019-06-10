頒獎典禮大合照。（圖：張佩芬）

台日線六成的旅客會選日式餐點。圖：張佩芬

經濟艙餐食要求主餐要有250公克以上。圖：張佩芬

復興空廚連續三年獲得日本航空短程線機內餐評比首獎，今（9）日下午日航總公司的鈴木茂樹室長專程到復興空廚頒贈「meal and operation quality award」。日航是復興空廚長達65年的客戶，該航短程線14個國家的旅客針對機內餐的內容物、口感、創新與品質做評比，連續三年將復興空廚評為第一名。

復興空廚董事長何明洲感謝日航台北支店每月到復興空廚評比餐食，鈴木室長與阿部洋部長每半年親自來台共同研發新菜單，也感謝公司同仁的努力。

總經理胡志強指出，日航每日有六個航班，包括松山兩班、桃園四班的機內餐都是由復興空廚提供，每日約1,200份餐，早年復興空廚名為圓山空廚時期，就已經承包日航的機上餐。

鈴木室長指出，經過長期合作，復興空廚的陳彼得日式餐點做得非常好，像近期推出的芒果布丁，非常受歡迎，有六成旅客會選用日式餐點。阿部部長則說明，公司要求餐時要有四個以上顏色，經濟餐主食要在250公克以上。

中興保全旗下的復興空廚在2016年11月失去關係企業復興航空與威航的機上餐後，努力開展地面餐飲。復興空廚原屬於復興航空，因興航財務困難，在2016年3月以5.25億轉讓給關係企業中興保全，該年11月22日，復興航空繼威航之後停 飛，空廚合計每天少掉7、8千份機上餐，約占當時公司業務四成多。

幸好復興空廚長期積極開拓伴手禮、麵包店、咖啡連鎖店西點與簡 餐業務，並透過網路銷售調理餐包冷凍包、手做蛋糕與烘培食品，公司研發製作的歐克麵包一年賣出10餘萬個，香草蛋糕賣出近8萬多個， 用柿子乾做的「柿柿如意」名列桃園十大伴手禮，口碑相當好。

復興空廚也為業界代工並接團膳，另日本航空、四川航空、柬埔寨航空與小行星航空的機上餐也由復興空廚提供。該公司在全省設了12家復興航棧，販售簡餐、便當、西點與伴手禮等，包括松山機場國內線一樓與三樓觀景台，目前每月6千萬元，僅較復興航空停飛前少約1千多萬元，也享有獲利。

(工商 )