台南市警五分局刑事小隊長丁清吉9日深夜駕車行經安南區時，與騎機車的蔡姓女子擦撞，致蔡女手腳擦挫傷送醫治療。事後，員警到場實施酒測，發現他的酒測值高達1.38毫克，全案除依公共危險罪送辦外，丁也被記1大過改調非主管及調離駐地，還連累長官受連帶處分。

警方指出，丁員平時工作勤奮，曾偵破成大女碩士生命案、成大醫院喋血案、市議員謝龍介服務處自殺案等重大刑案，工作表現優異。此次酒駕肇事，他對傷害警察形象深感懊悔，也對當事人及社會大眾表示歉意。

警方調查，9日晚間丁員與家人前往安南區某海產店用餐後，開車準備返回分局服10點至2點的重點查察勤務時，約深夜11點45分左右，行經安南區安中路1段626號前，疑因不勝酒力與蔡女的機車擦撞，致對方手腳擦挫傷送奇美醫院救治。

案發後，市警三分局員警到場處理，並對雙方實施酒測時，不僅發現丁員是「自己人」，酒測值還高達1.38毫克。全案偵訊後，依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警五分局副分局長朱恩銳表示，丁小隊長身為警務人員，勤前飲酒肇事，嚴重傷害警察取締酒駕的執法者形象，知法犯法，分局已從嚴報請記1大過處分、免除小隊長職務，並調地服務；至於偵查隊長也遭連帶處分，依警政署規定調整非主管職。

警分局長陳錦文也對分局管教不周，向受傷民眾及社會大眾誠摯歉意，並自請處分，邇後還將加強員警教育及管理。

(中時 )