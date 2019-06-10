基隆市政府斥資9000萬元，將調和街進行全面重鋪工程，市長林右昌（左四）今（10）日到場主持開工儀式。（基隆市政府提供）

基隆市調和街自拓寬完成之後，已整整10年未曾全面重鋪，市府對此將斥資9000萬元，進行路面改善及桿線下地，市長林右昌今（10）日主持開工儀式時指出，調和街是外地旅客前往八斗子觀光景點的重要道路，預計工期9個月，完工後將可大幅提升周邊環境景觀、生活品質。

林右昌表示，調和街自2009年拓寬完成後，整整10年未重鋪，過去地方上一再爭取道路改善，加上調和街也是62快速道路連接海科館的重要道路，現在潮境公園、八斗子海科館又是很夯的觀光景點，道路品質攸關基隆市的面子。

林右昌說，在中央的大力支持下，將近9000萬元的總經費，獲營建署核定補助82％（7364萬元），市府自籌18％（1616萬元），工程內容包括電線桿下地、人行道拓寬等，建置完成以後對於周邊環境景觀、生活品質的提升，將有很大助益。

工務處表示，調和街北起北寧路往南至深澳坑路，與新北市瑞芳區相接，也是前往潮境公園、海科館必經通路，現況無連續綠帶建置，且人行路幅狹小，影響公共通行空間，天際線弱電系統及台電電纜線穿越凌亂，影響市容。

工務處說明，預計將以9個月時間完成調和街工程，計畫內容包括人行道拓寬，並施作供給管，以及台電電桿一併下地，市容及天際線將重新被整理，重塑一條由淺山地景到海洋地景的景觀道路；此外也提醒市民，施工時將會占用部分道路，公車及客運站牌需臨時遷移，請民眾留意。

(中時 )