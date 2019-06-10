新竹縣政府以「文化、科技、智慧城」為設計主題，辦理入口網LOGO徵選活動已在5月31日截止，網路投票從6月7日9時起展開，17日17時投票截止，縣府邀請民眾踴躍上活動網站(https：／／hchglogo.tw／)票選出自己最喜愛的LOGO。

縣府指出，投票民眾請以facebook帳號登入，單一會員帳號每日可投最多3票，每件作品每人每日限投1次，將抽出50名參加投票的幸運兒，每人可獲得7-11超商禮券200元。

新竹縣政府入口網LOGO徵選，將邀請國內相關領域專家及地方人士組成評審小組，以客觀及公正方式評審，評分項目包括LOGO內涵及完整性、LOGO與活動主題契合程度、設計手法及內容呈現創意度，以及設計說明或心得文字表達。

評審評選出前三名及佳作獎項得獎人，將分獲35000、25000、15000、5000元不等的獎金及獎牌，「網路人氣獎」也可獲得5000元獎金及獎牌。

(中時 )