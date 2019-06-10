「弘髮少年」為籌措環台義剪經費，歡迎大家預約洗、剪髮。（陳淑娥攝）

弘光科大美髮系組成的「弘髮少年」將在下個月展開環台義剪，由於經費尚短缺近10萬元，眼看距義剪活動只剩20天，希望有更多人用行動支持義剪，預約造型服務，幫忙挹注經費。

「弘髮少年」環台義剪今年邁入第7屆，美髮系學會會長林芷伊指出，學務處補助10萬元經費讓系上進行社會關懷服務，年初在規畫活動時發現經費不足，上周參加和泰汽車公益夢想家活動，雖獲得10萬元補助，但經費仍短缺近10萬元。

環台義剪由學生自主性發起的暑假公益行程，前進偏鄉、山區部落義剪，今年有90多人報名，不過礙於經費問題，參與人數只能控制在一輛遊覽車大約42人，為了節省經費，住宿在「俗擱大碗」的香客大樓，花最少的錢讓參加義剪的學生均能入住。

活動總召賴昱欣苦惱說，這學期提早展開洗、染、剪髮等各種頭髮、頭皮服務，系上同學利用課餘時間運用所學技能賺取義剪經費，無奈今年經費籌措不理想，因此，希望在6月20日前，能夠有更多的人預約頭髮服務，讓他們能湊足環台義剪經費。

今年環台義剪行程從7月1日起連續10天，第一站從南投草屯出發，陸續前往雲林、嘉義、高雄、台東、花蓮、宜蘭、桃園、新竹、苗栗，最後一站回台中。賴昱欣指出，今年義剪的地點不同以往，特別選資源較少的偏遠山區部落，包括賓朗部落、卓溪部落等，透過當地鄉公所的幫忙，服務更多在地的弱勢學童。

(中時 )