台中市府勞工局舉辦新住民旅宿觀光產業實務訓練，新住民在各自的母語優勢基礎下，課程及實地探訪培訓協助導遊翻譯的觀光專業知識與解說技巧，成為旅遊輔助人員，未來更能考導遊資格。

勞工局說，「新住民旅宿觀光產業人才培訓班」報名踴躍，吸引許多新住民參加，其中來自緬甸，定居台灣16年的「小彩」目前在餐廳工作，一直想從事導覽工作，希望透過學習後轉換跑道成為主業。

另一名泰國籍新住民「心心」，目前是泰語及泰國文化講師，也在科博館兼職導覽志工，很想學習旅宿觀光實務知識及技能，希望成為專業導覽人員。

勞工局長吳威志指出，新住民求職時普遍面臨語言溝通、職場技能不足及缺乏相關資訊管道等障礙，常因國、台語不流利、文書讀寫能力不佳及社會參與不足，無法有效獲得所需就業及職業訓練訊息。

因應新南向政策及東南亞文化經貿交流頻繁，勞工局今年為新住民規畫3場旅宿觀光相關產業實務訓練，並安排旅行、旅宿業者參訪活動，讓新住民瞭解職場實際狀況及該工作所需具備職能，促進新住民發揮母語優勢，投入旅遊輔助人員工作。

新住民旅宿觀光相關產業實務訓練，結訓後可輔導新住民在旅行社或政府機關、團體舉辦的國際性活動，擔任接待國際觀光客的協助導遊翻譯人員；新住民如有進階職業訓練需求，勞工局也會協助提供相關培訓資訊或轉介參加職業訓練，結合台中市就業服務處協助就業。

此外，「台中購物節」即將在7月10日至8月18日登場，台中市新住民人口眾多，勞工局也向新住民介紹這項盛大活動，鼓勵踴躍參加，獲得抽中千萬豪宅、名車等大獎的機會。

(中時 )