蘇子雲老先生強調，他只希望在有生之年，購回60多年前遭軍方占用的祖厝土地。（李金生攝）

國有財產局金馬辦事處則強調，一切依法行政，對此深感無奈。（李金生攝）

金門高齡95歲老翁蘇子雲希望在有生之年，購回60多年前遭軍方占用的祖厝土地，但申購案努力多年卻遭註銷。他在今（10）日由縣議員蔡水游陪同赴檢方申告，指控國有財產局金馬辦事處涉嫌瀆職，不將人民權益當一回事。該處則強調，一切均依法行政，對此深感無奈。

人瑞級原告蘇子雲指出，他在蔡店的老家原有2落大厝加護龍、倉庫和門口埕，遭國軍以軍事需用理由占用，隨即拆除建設營房。迄1963年欲登記所有權，又因軍管未獲同意。1994年再依金馬安輔條例辦理登記，遭軍方以仍在使用提出異議，而未能如願。

蘇子雲說，近年他再依離島建設條例規定爭取購回，但國有財政局與縣府互踢皮球，多年來案子跑來跑去，一直沒有著落，申購案還在本月5日遭到「註銷」，讓他對政府機關視人民權益如糞土，十分痛心和失望。

他強調，早年兩岸局勢風雨飄搖，基於同島一命，軍方占用民地尚屬權宜作法，目前兩岸關係今非昔比，他只希望在有生之年買回祖產，告慰地下列祖列宗，卻碰到主管單位胡搞亂搞，求助無門才提起告訴。

國有財產局金馬辦事處則表示，這筆坐落於金沙鎮陽宅段621-1地號的國有土地，地上建物已不存在，無法認定原建物範圍。該處雖依蘇姓當事人檢附的證明文件3度送交國家發展委員會授權金門縣政府組成審認小組，但因法令不健全，縣府既不能組小組審認，該處也無法自行審認處理，因此才依讓售作業程序「註銷」當事人的申購案，處理過程於法並無不合。

(中時 )